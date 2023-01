Julieta Prandi: "A mi ex marido lo voy a aplastar como a una cucaracha"

Julieta Prandi volvió a referirse a Claudio Contardi, su exmarido, y fue contundente con sus declaraciones. Lo cierto es que en octubre de 2022, se conoció la pericia a la modelo y esta reveló hostigamiento, violencia sexual y familiar, motivo por el que pidieron hasta 50 años de cárcel para el papá de sus dos hijos.En una extensa entrevista concedida a, Prandi afirmó que el 14 de febrero del 2019 fue "un momento bisagra" en su vida. "Cuando decidí irme de mi casa fue un volver a nacer porque recuperé mi libertad. Recuperar la libertad en una persona es todo. A quien era en ese momento mi marido en marzo del 2018 le había pedido el divorcio, se negó a dármelo y estuvimos en guerra dentro de mi casa durante un año. Un año de mucha hostilidad, de mucha violencia. Sobre todo económica porque retuvo mi dinero. Incluso me sacó los documentos, mi celular. Pasé situaciones de película, las viví todas. Entre ellas, las amenazas de muerte. En diciembre de 2018 tomé coraje y presenté mi divorcio de manera unilateral, había conseguido una abogada a escondidas. Todo fue muy macabro, me seguía, me llevaba y me traía, me controlaba cada paso”, repasó.Consideró “el error más grande que cometí a nivel legal” fue el irse sola de su casa porque su ex la denunció por abandono de hogar. “Tuve que pedir un préstamo a un banco habiendo trabajado 22 años, para poder alquilar un departamento e irme. Me fui de esa manera. Y sin nada, no me pude llevar ni la tele de mi propia casa, que pagué con mi trabajo. Después de un año y medio recién logré que el antiguo juez de mi caso me diese la atribución del hogar, que es un permiso para vivir en tu propia casa. Que me devuelvan la casa por un año. Se va renovando el permiso hasta que se haga efectiva la división de bienes”.Prandi contó que “descubrí que era pai umbanda. Tuve todo tipo de amenazas en mi vida. Durante cuatro años no vi a mis padres por ejemplo”, agregando que “cuando quedé embarazada de Mateo estaba en mi mejor momento laboral, de lunes a sábado estaba haciendo Zapping. Era un momento de mucho trabajo, no tenía realmente tiempo y estaba embarazada. Entonces él me hizo firmar un poder administrativo para hacerme el favor de cobrar mi sueldo y de manejar mi cuenta. Él entraba a Telefé y cobraba. Entraba a Actores y cobraba. Manejaba mis cuentas. Y así fue como empezó a vaciarme”.Acotó que “cuando nació Rocco en 2015 y me llevó a vivir a Escobar, viví los dos peores años de mi vida. Ya no quería despertar más. Eso fue el infierno en la tierra. Eso fue lo que me llevó después de un tiempo a hacer una causa penal. Perdí el control completo de mi vida. Lo único que sabía era pensar de qué manera podía irme de ahí. No podía manejar. Estaba a 47 kilómetros de Buenos Aires. No veía a mis padres. Mi hermana vive en Chile, mis padres en Pinamar, estaban todos lejos. No tengo más familia. Tenía dos hijos, un bebé que criar y un niño de 4 años que me necesitaba. Pero yo no podía más”.Prandi está convencida de que “todo lo que pude construir lo voy a recuperar. Y voy a construir más de lo que yo ya construí porque esto lo hice yo. Él no puso un peso para lo que yo construí. Es todo fruto de mi esfuerzo porque a mí nadie me regaló nada. Yo hace 23 años que trabajo y está todo, no tengo nada que ocultar y es todo mérito mío. Y lo voy a aplastar como a una cucaracha”.