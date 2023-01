¿Fin de la relación con Thiago?: picante frase de Daniela sobre su vida amorosa

Se llevó a cabo la cena de nominados de Gran Hermano en la que participaron Agustín, La Tora y Daniela, quienes uno de ellos abandonará la casa este domingo. Sin embargo, en medio de la comida, la última jugadora mencionada tomó la palabra y dejó en claro su presente emocional, en el que Thiago no estaría en sus planes.



En principio, Daniela se dirigió al público que le permitió reingresar al reality más famoso del país: “Le debo a ellos todo, no me voy a olvidar nunca y por eso jugué y fui clara”. A su vez se refirió al trato que le brindó a Thiago tras haber entrado nuevamente: “Fui sincera con las personas que pensé que las podía llegar a lastimar en su momento y Thiago era un gran sostén dentro de la casa, que quieras o no siempre a alguien tenés que tener”.



En esa misma línea, la competidora aseguró que el estar otra vez en la casa le dio una nueva oportunidad para redescubrirse como mujer y reencontrarse con ella misma. “Entendí que la relación más larga es conmigo misma y hoy elijo estar sola”, sentenció Daniela dando a entender que cortó su relación con Thiago.



“Esta fue la tercera oportunidad para mí para poder tener esta estadía y cuando me toque irme me iré con una sonrisa de oreja a oreja”, lanzó palpitando la próxima gala de eliminación.



Por otra parte, debido a los dichos de Daniela sobre Thiago, las redes sociales se conmocionaron ante la declaración: “¿Me parece a mi o Daniela lo está dejando en vivo a Thiago?”; “Nunca lo quiso a Thiago. Lo usó y ahora aclaró que quiere estar sola”; “Si tanto quiere a Thiago no entiendo cómo es que está mejor sin él. Se le cayó toda la mentira”. (LaCien)