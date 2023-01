Tamara Báez vacaciona en Mar del Plata: la particular forma de tomar sol

Tamara Báez se lanza como cantante con “Cuánto te quiero”, su nuevo hit

Tras el huracán mediático de su separación, vino la calma para L-Gante y Tamara Báez. La influencer desmintió que exista una reconciliación y habló del buen vínculo que tiene como expareja por su hija, Jamaica. Hoy los ex disfrutan de días de playa en Mar del Plata y compartieron con sus seguidores cómo es la lujosa casa que alquilaron en Sierra de los Padres.Así Tamara, que se está lanzando como cantante, mostró la enorme pileta y el gran jardín que tienen en la propiedad, además del exclusivo barrio donde eligieron pasar sus días mientras el cumbiero cumple con sus muchos compromisos.¿El detalle? Se fotografío tomando sol de una particularísima forma. "Tomaba sol en medias", lanzó, divertida, tendida sobre una reposera.Luego de su separación de L-Gante, la influencer Tamara Báez había adelantado que su objetivo era comenzar una carrera en la música.Y después de mucho trabajo, lo logró. En colaboración con El Viejo Márquez, Tamara lanzó su nuevo sencillo "Cuánto te quiero". En noviembre había compartido un video en la que se la veía en pleno ensayo.El tema ya fue muy bien recibido entre sus seguidores y se hizo eco en cuestión de horas, tras dos meses de producción.La letra de la canción reza: "Quiero ver tu cuerpo desnudo sobre mi cama y con mi boca llenarte de besos. Sentir tu respiración sobre mi pecho, sentir de tu boca decirme ‘te quiero’".En la parte que le compete a Tamara, la canción dice: "Tú sabes que te quiero, sin ti no sé vivir, si tú no estás conmigo yo me siento morir, dejaste un vacío aquí en mi corazón y esta es tu manera de pedirme perdón”.Y el estribillo, cantado en conjunto por Tamara y Márquez, dice: “Cuánto te quiero, cuánto te amo, no existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto, seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”.