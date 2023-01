Fulminaron a Camila Homs, por sus retoque estéticos

Muy segura de sí misma, Camila Homs compartió en Instagram las imágenes de su cancherísimo cambio de look; la modelo se hizo un flequillo largo y desmechado, que le queda bárbaro.Sin embargo, muchos seguidores, lejos de apreciar su nueva onda, hicieron hincapié en el último retoque que se habría hecho. Según ellos, Cami se puso ácido hialurónico en los labios."¿Por qué se hacen los labios así?", "Se te pasó la boca con el ácido hialurónico, te queda como si tuvieras un platillo volador atravesado", "Con la plata del ex se deformó la boca", "No te toques la boca que perdés naturalidad", fueron los hirientes comentarios que recibió.