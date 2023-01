Morena Beltrán tomó sol al borde de la pileta y subió la temperatura con su look

Si bien la mayoría del tiempo para Morena Beltrán se divide entre estadios de fútbol o estudios de televisión, en esta oportunidad de se hizo un rato para tomar sol al borde de la pileta y posar con una increíble bikini que enloqueció a las redes sociales.En las horas previas a la continuidad de la primera fecha del campeonato argentino, la periodista dejó de lado su faceta más futbolera y se dispuso a disfrutar del calor, la pileta y el tiempo libre antes de su vuelta a los extensos domingos de cancha, aire y micrófono en mano.Fue entonces que a través de una publicidad para una empresa de electrodomésticos, Morena Beltrán apareció en una story de Instagram en la que posó con una bikini de color turquesa y negra, mientras la música auspiciaba como la mejor compañía para la tarde de elevadas temperaturas.Rápidamente el vídeo que posteó en sus redes sociales comenzó a hacerse viral y sus fanáticos no tardaron en volverse locos al ver el look veraniego de una de las estrellas de la pantalla futbolera Argentina, que luego de su cobertura en el Mundial Qatar 2022 pasó varios de vacaciones la playa junto a sus familiares y amigos.Claro que como se mencionó anteriormente, el público seguidor de la comentarista y analista deportiva no tardó en llenarla de elogios, por lo que su Instagram explotó de notificaciones ante los cientos de comentarios que recibió: “Linda”, “Cada día más hermosa”, “Sos campeona del mundo”, “Sonreí siempre”, fueron algunas de las interacciones que tuvo.En tanto, este fin de semana se desarrollará la fecha 1 de la Liga Profesional de Fútbol, la cual ya tendrá a Morena Beltrán en el centro de los programas de debates sobre lo mejor de cada jornada, transmisiones y los análisis de cada uno de los equipos, en un 2023 que será bastante movido para la periodista. (LaCien)