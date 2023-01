Delfina Gerez Bosco rompió el silencio tras los rumores de infidelidad

"Gran Hermano 2022" lidera la pantalla de la televisión Argentina y tiene planes para seguir con esos números. En cambio, "El hotel de los famosos" sigue en caída libre más allá de los escándalos que puedan ir surgiendo del programa, como pasó con Delfina Gerez Bosco.

Fernando Beni reveló hace unas semanas que "soy un cornudo más en la viña del Señor" alimentando los rumores de que su, hasta entonces esposa, le habría sido infiel dentro del reality.Juan Etchegoyen abrió su programa de radio contando la palabra de Gerez Bosco. “Después de varios días en donde muchos salieron a criticarla, quiero contarles que hablé con Delfina Gerez Bosco en medio del hermetismo porque ella no puede hablar públicamente por un contrato de confidencialidad, pero ella se cansó y quiere decir su verdad”, comenzó diciendo el conductor.“Fernando no salió con nadie y se la pasa laburando, es un tipo que no es del medio y me parece espantoso que lo estén mezclando con estas cosas, la hermana sale a hablar al pedo porque le gusta la cámara, habla sin saber y no me conoce”, dijo al respecto Delfina Gerez Bosco.Y concluyó hablando de su vínculo con Martín Coggi: “Cuando se termine El hotel de los famosos hablaremos, lo único que te puedo decir es que Martín es divino, es muy bueno y que algunas cosas pasaron”.Si bien ya hay rumores sobre quién será el ganador del reality, estas últimas declaraciones de Gerez Bosco motivan aún más las ganas de que termine el programa para saber, según sus propias palabras, qué cosas pasaron entre ella y Martin Coggi.