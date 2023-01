Fotos: Catherine Fulop dejó su aliento a sus fans y se dirigió a los “mediocres”

Catherine Fulop volvió a prender fuego las redes con una sesión de fotos en el gimnasio. La venezolana llamó la atención con su look transpirado que, a partir de las transparencias, dejó ver parte de su cuerpo. Lució un top rosa y una calza negra.“Es que no puedo. Es que es muy difícil. Es que no tengo tiempo. El esqueismo es la justificación de los mediocres, así de simple”, escribió junto al posteo motivando al entrenamiento.“Comenzarás a lograr lo que te propones cuando dejes de poner pretextos. ¡Así que a darle duro mi gente! Se les quiere”, les sugirió a sus seguidores.