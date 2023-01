La exnovia de Del Potro mostró la lista de infidelidades del extenista

Juan Martín del Potro acumula en su haber una larga lista de relaciones amorosas que terminaron frustradas por distintas aventuras e infidelidades. Así sucedió en las últimas horas con su exnovia, Oriana Barquet que lo mandó al frente y contó que con al menos ocho mujeres le fue infiel.Barquet reveló que estaba “completamente a favor de la factura de Shakira, pero ella tuvo servido el ‘Clara-mente no es como suena’”, empezó el polémico tuit.“Pero yo, en cambio, tengo que encontrar una palabra que rime con Sofía, Renata, Victoria, Milagros, Lucía, Florencia, Antonela, en una misma canción”, cierra filosa Barquet tras haber expuesto al extenista.Oriana hizo una publicación en la que se comparó con Shakira y su relación Piqué, pero aclaró, que, en su caso, le han sido infiel con al menos ocho mujeres. Lo curioso es que la relación duró menos de un año.En Intrusos (América Tv), comentaron que se comunicaron con Oriana para saber más sobre la misteriosa publicación. Sin embargo, la joven se hizo la desentendida. “Ese tuit por un ex, que terminé hace un montonazo”, sentenció la expareja de Del Potro.El tenista no se hizo eco todavía de la noticia o habrá que esperar a que salga a desmentir las supuestas infidelidades. Sus exparejas del ambiente, Jimena Barón y Jujuy Jiménez tampoco acotaron nada al respecto, indicóEn febrero de 2022, a dos años de haber terminado su romance con Sofía Jujuy, a Juan Martín del Potro blanqueó su relación con Barquet.La nueva conquista de “La torre de Tandil” se llama Oriana Barquet, que entonces tenía 22 años, que es Licenciada en Comunicación y, además, tiene una marca de indumentaria. Según informaron los vinculados cercanos al deportista, la habría conocido por medio de las redes sociales.Antes de que esta relación llegue a su fin, Juan Martín subió un posteo a Instagram y se mostró muy acaramelado con la chica, durante un paseo en lancha por la zona del Delta, en Tigre. Además, comentó que le encantan emprender viajes juntos y comparten diferentes salidas en las redes sociales. Pero esto no bastó para que la relación prosperara.