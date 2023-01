Gladys La Bomba Tucumana lució sus renovadas curvas desde la playa

Gladys La Bomba Tucumana está en uno de sus mejores momentos y en los últimos días publicó unas postales que se tomó desde Río de Janeiro, posando con una diminuta bikini.En las mismas se puede ver a una de las máximas representantes de la cumbia de argentina en las playas de Copacabana, con un deslumbrante paisaje y acompañada de Thiago, a quién le dedicó un extenso posteo junto a las postales: “¡Mi hijo hermoso! Te amo hasta el final. Sos no sé cómo se puede expresar con palabras todo el amor que siento por vos”, comenzó la tucumana.“¡Mi amor, vas bien hijito, no dejes nunca de ir por lo que ames, jamas dejes de soñar a lo grande! Lucha siempre como lo haces a diario, te veo incansable, luchador buena gente; Llevando tu música y tu bella voz, alegrando”, agregó la cantante. “Solo quiero que sepas que tienes una madre que te ama más que a todas las cosas de este mundo”, le aseguró La Bomba.“Que siempre sepas que acá estoy y estaré para siempre a tu lado. Que no estás ni estarás solo jamás. Amorcito mío, esta publicación es para vos, aunque ya sabes todo esto porque te lo digo todos los días desde que llegaste al mundo, desde que eras un porotito dentro mio, estoy con vos, siempre, en todas. Absolutamente, por siempre te amo”, finalizó la artista.