Mica Viciconte como Fabián Cubero son oriundos de Mar del Plata y le hacen honor a su ciudad. Aman el mar, la arena y el tiempo para disfrutar en familia al aire libre. Así la ganadora de MasterChef Celebrity contó que cuando va a la playa se queda 12 horas ahí,¿Qué elige para tomar? “Una cervecita. Piña colada no, prefiero una buena hamburguesa y una buena cerveza”, aseguró, en el ciclo de Ariel Rodríguez Palacios.Mica contó que a Fabián Cubero no le gusta mucho el sol y que él prefiere quedarse a la sombra haciendo castillos de arena.“Yo me meto al agua todo el tiempo y me quedo hasta las nueve de la noche. Me quedo en la carpa todo el día”, aseguró, mientras hablaba de los cuidados que tiene con su hijo Luca por el sol, que conoció en diciembre el mar.