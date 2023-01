Cande Tinelli se separó de Coti y salieron a la luz los motivos de la ruptura

Cande Tinelli contó detalles del cambio estético que se realizó

Aunque estaba confirmado, Cande Tinelli habló una vez más de su separación con Coti Sorokin. La hija de Marcelo Tinelli respondió a las consultas de sus seguidores e hizo oficial lo que ya todos murmuraban. "¿Estás separada?" le preguntaron en Instagram y la influencer no dudó en responder: "Sí estoy sola".Lo cierto es que, tras este comentario, salió a la luz una teoría sobre la ruptura de Cande Tinelli y Coti Sorokin." , agregó el periodista Gustavo Méndez.A pesar de los rumores, Cande Tinelli hizo caso omiso a las versiones y en sus redes aseguró atravesar un buen momento. "Estoy muy bien", le respondió a sus fans.", disparó.Días atrás, Cande Tinelli se animó a contar cuál fue la cirugía estética que se realizó. Gracias una foto que compartió en sus redes, la hija de Marcelo Tinelli recibió consultas sobre si se había realizado un retoque estético en su cola."Para los que me pregunta (real) si me puse (emoji de durazno). Les cuento que sí, hace un tiempo ya y con el número uno", comentó la artista y agregó: "Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago". A su confesión, Cande le sumó que ama sus cejas.