Wanda Nara, tras el cambio de look de la China Suárez : "Perdés la dignidad"

Espectáculos La China Suárez sorprendió con un cambio de look y la compararon con Wanda Nara

Hay heridas que no cierran y la de Wanda Nara con la supuesta infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez parece una que ni siquiera su separación parece curar. Hace pocos días la mediática cambió su melena platinadísima y se tiñó de castaña. Ahora la actual pareja de Rusherking eligió ser rubia… ¡y ardió Troya para la mediática!“Tu rubia, bebé”, había escrito Eugenia, mostrando su flamante imagen, a pura iluminación dejando de lado su clásico look. Su novio, el cantante de trap, celebró su nuevo look. “Mi hermosa”, escribió.La empresaria compartió imágenes de su propio cambio de look, que según dijo es para una publicidad de tintura y para actuar en una película, con una misteriosa leyenda ¿dedicada a la ex de Benjamín Vicuña?“Seguí insistiendo. Trancu. Yo ya juego otra liga. Si querés ser su WANDA NARA, llámame que te enseño”, se despachó Wanda, filosa junto a un emoji tirando un beso.