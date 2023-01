la reflexión de Charlotte Caniggia sobre el embarazo de Alex y Melody Luz

En los primeros días del año, Alexander Caniggia y Melody Luz revelaron que esperan su primer hijo juntos, en un romance que se sobrepuso a todo. Surgido en medio de la vorágine de la primera edición de El Hotel de los Famosos, el mediático y la bailarina le dieron forma a una historia que se presumía pasajera y a ocho meses del flechazo, contaron la novedad, en un posteo compartido y con el test de embarazo positivo como prueba.En los primeros días del año, Alexander Caniggia y Melody Luz revelaron que esperan su primer hijo juntos, en un romance que se sobrepuso a todo. Surgido en medio de la vorágine de la primera edición de El Hotel de los Famosos, el mediático y la bailarina le dieron forma a una historia que se presumía pasajera y a ocho meses del flechazo, contaron la novedad, en un posteo compartido y con el test de embarazo positivo como prueba.Después de unos días de silencio, la modelo, que acaba de renunciar a la segunda temporada del reality de El Trece, volvió a referirse al tema. Lo hizo en sus historias de Instagram, donde abrió el juego de preguntas a su casi millón y medio de seguidores. Hasta que alguien le preguntó si estaba emocionada con ser tía y la modelo se despachó con unas tiernas palabras.“Estoy súper contenta que voy a ser tía. Estoy segura de que seré la mejor tía del mundo. El bebé va a tener muchísimo amor. Feliz por Melody y Alex, van a ser los mejores papás del mundo. Los amo”, escribió mencionando a su hermana y su cuñado y edulcorando el mensaje con emojis alusivos.Con esta noticia, se agranda la familia que formaron Claudio Paul y Mariana Nannis, que en los últimos años hicieron públicos sus cortocircuitos y ya conocen lo que es ser abuelos. El mayor de sus hijos, Axel Kevin tuvo una hija en 2019 con su mujer Nieves. Es verdad que al enterarse de la existencia de la niña, Mariana no estuvo muy a gusto y decidió tomar distancia de su hijo, quien cultiva un perfil bien diferente al de sus mellizos mediáticos y mantiene una buena relación con el exfutbolista.Al enterarse de la llegada del bebé, Mariana reaccionó de manera particular, al compartir en sus historia un video de una mujer entonando una frases de Feel this moment, de Pitbull y Christina Aguilera en la que el recorte de la grabación especificaba: “Un día cuando la luz esté brillando, estaré en mi castillo dorado, pero hasta que las puertas estén abiertas, solo quiero sentir este momento. Solo quiero sentir este momento”.En una reciente entrevista con Teleshow, Alex habló como pocas veces de las internas de su familia y contó cómo es el vínculo entre su novia y Mariana. “Fue hermoso cuando conoció a mi vieja, después de tantas videollamadas nos fuimos a verla personalmente. Me tomé todas las vacaciones del mundo, tenía que relajar después de estar encerrado tanto tiempo, nos fuimos un mes a pasear por Europa y volvimos súper descansados. A mi mamá le encantó Melody, porque ella es muy tranquila”, aseguró.Ese profundo amor por su madre lo hizo tomar partido por ella cuando se separó de Claudio. “Con mi padre no nos hablamos desde hace tres años, no hay relación para nada. Antes tenía un buen vínculo con él, pero cuando se separaron mis viejos cada uno tomó postura por uno, yo por mi vieja obviamente, así que hoy por hoy no hay ningún tipo de relación. Pero él tampoco hizo ningún intento de acercarse a mí, para nada. Y yo tampoco lo voy a hacer”, sentenció Alex con la contundencia que lo caracteriza. Habrá que esperar a ver si la paternidad acerca posiciones o se acrecienta la distancia. (Teleshow)