La China Suárez sorprendió con un cambio de look y la compararon con Wanda Nara

A la China Suárez le encanta actualizar su estilo y se aburre rápido de verse siempre igual. Así, la actriz ha lucido su cabello corto, a la altura de los hombros, destacando sus rasgos orientales. Pero también, ha pasado por tener el pelo larguísimo, casi hasta la cintura. en distintas versiones: con ondas, superlacio, tirante en una cola de caballo y bien despeinado, de rubio a castaño claro, su color natural.En los últimos meses, la novia de Rusherking se destacó con un tono chocolate, bastante oscuro, que llamaba la atención sobre sus ojos verdes.Sin embargo, en la tarde del sábado, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio pasó por la peluquería de su estilista favorito y sorprendió a sus seguidores con un color de pelo diferente. “” Tu rubia, bebé”, escribió en la publicación al lado de una foto en donde se la ve a ella con un color de pelo varios tonos más claros que el anterior que tenía, con mechas doradas a lo largo de toda su extensa cabellera.Quizás aburrida de su antiguo color, la expareja de Benjamín Vicuña decidió volver al color rubio, que usó durante muchos años. Sin embargo, hace pocos días sorprendió ver a Wanda Nara con otro importante cambio en su look. Por el contrario, la mediática pasó del rubio platinado a un tono chocolate, similar al que tenía la China.En ese momento, sus seguidores en las redes sociales la felicitaron por la nueva elección y le expresaron su aprobación por el flamante color del pelo. Es que en verdad se trató de un cambio radical para un nuevo proyecto laboral. Todo lo que hace la empresaria es seguido de cerca por sus seguidores y semejante transformación, con la que dejó atrás el característico rubio, generó todo tipo de reacciones y comentarios.De ese modo, la exrubia volvió a acudir a la opinión de sus seguidores para decidir la continuidad de su estilismo. “¿Rubia o morocha?”, consultó a través de un sensual video. En las imágenes se mostró con una musculosa negra escotadísima, una apuesta de maquillaje glam y su nueva cabellera castaña.Sus fans aprobaron absolutamente el nuevo tono de pelo. “¡Te queda de 10!”, “Banco ese nuevo tono”, y algunas respuestas más filosas, como: “¿Zaira, sos vos?”, haciendo referencia a su hermana que tiene el cabello oscuro y siempre se diferenció de ella.“¿Qué hacemos con esta morocha? Digo, con este morocho, ¿se queda o se va ?”, escribió Wanda y, como suele estar acostumbrada, las redes estallaron de comentarios de todo tipo, la mayoría alentándola a este cambio radical.Así las cosas, la sorpresa fue mayor cuando durante el sábado se pudo ver a la China en sus redes sociales luciendo su larga cabellera completamente rubia. Y los mensajes no se hicieron esperar. “Invirtieron el look con Wanda, ahora la China rubia, cómo les gusta vender, marketing...”, “Casualidades de la vida que ambas se cambien el look casi al mismo tiempo y que las dos deseen al mismo hombre “Icardi”, “Uh va salir corriendo Wanda a querer teñirse, van a quedar peladas todas”, respondieron los fans a su publicación con los mensajes más ingeniosos.Entre los mensajes, hubo uno destacado de su novio Rusherking. “Mi hermosa” escribió el músico, acompañando su frase con un corazón rojo.En las últimas horas, la ex Casi Ángeles abrió el Instagram para sus más de seis millones de seguidores y los invitó a un cuestionario que se volvió un álbum de fotos. A pedido del público, la actriz fue contestando con imágenes consignas como “foto de la china siendo la china”, postales inéditas de Madrid o México y “viendo el partido de Argentina”, hasta que alguien le pidió una “foto del anillo de compromiso”.Lejos de enojarse, la China apeló al humor al límite de la ironía. Eligió una de las últimas fotos de su feed, tomada del reciente viaje a Pinamar donde acompañó a su novio a un concierto, en la que se la ve completamente tapada con un toallón. “No estoy comprometida, jeje”, sentencia al pie de la foto, con los ojos cerrados y sin mostrar sus manos. Motivos suficientes para que en cualquier momento los rumores vuelvan a la carga. (Teleshow)