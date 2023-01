Camila Homs estaría nuevamente “soltera”

Luego de que se rumoreara que Camila Homs estaba atravesando una fuerte crisis con Charly Benvenuto, se conoció que la historia de amor entre la ex de Rodrigo de Paul (con quien tiene a sus pequeños Francesca y Bautista) y el empresario habría llegado a su fin.



Así lo dio a conocer Juan Etchegoyen en Mitre Live: “Camila Homs y Charly Benvenuto están separadísimos. Me cuentan que decidieron separarse en buenos términos, aunque todavía no saben si será definitivo”, lanzó el periodista.



“Lo que me cuentan fuentes allegadas a la familia de Camila es que ellos últimamente no conectaban como siempre, estaban en tiempos distintos y que decidieron distanciarse por el momento”, agregó.



Y cerró, contundente: “Desde la familia de Camila, me confirman la separación. A ella le escribí, pero todavía no me respondió, pero la noticia es que la ex de Rodrigo de Paul se separó de Charly Benvenuto. La información la tengo súper confirmada”.

Fuente: Ciudad