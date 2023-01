Gerard Piqué y Clara Chía, estarían en crisis tras la Session #53

Hace una semana, Shakira y Bizarrap lanzaron la Session #53 en la que la colombiana le dedica fuertes frases a su ex pareja Gerard Piqué y a su novia Clara Chía Martí.Desde la publicación, todos los protagonistas se volvieron tema de conversación y, según trascendió en las últimas horas, la letra que entona la barranquillera habría provocado una crisis entre la joven de 24 años y el exfutbolista.Así lo contó Laura Fa, reconocida conductora española del show televisivo Mamarazzis. "Hay una estrofa especifica que la puso a dudar de tal manera que, al parecer, ya ni está viviendo con el deportista y ahora empresario", dijo.

La respuesta de Piqué a la Session



GERARD PIQUÉ llega con un TWINGO y se la pela ? pic.twitter.com/rAkof0RBsh — Mateu Padremany Font (@MPadremanyFont) January 15, 2023

Entre todas las indirectas que lanza la colombiana, la frase de la discordia habría sido la siguiente: "Yo contigo ya no regreso. Ni aunque me llores ni me supliques". Es que según dijo Fa, hay un trasfondo que a Chía no le habría caído nada bien: el intento del español de volver con Shakira mientras estaba con la joven de 24 años.Una de las frases que más resonaron de la colaboración entre Shakira y Biza fue: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio". Lo cierto es que el exfutbolista del Barcelona sacó provecho y no tardó en responder.Primero lo hizo luciendo un reloj Casio en su muñeca y dijo: "Casio y la Kings League han llegado a un acuerdo de patrocinio". "Te digo una cosa, esto es un reloj para toda la vida", agregó.Como si fuera poco, unas horas más tarde redobló la apuesta y llegó en un Twingo a la Kings League