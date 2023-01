Madonna anuncia una nueva gira para celebrar 40 años de éxitos

La superestrella de la música Madonna iniciará este verano boreal una nueva gira para celebrar sus más de 40 años de éxitos.



Según los organizadores, "Madonna: The Celebration Tour" llevará a los fans por su "viaje artístico a través de cuatro décadas y rinde homenaje a la ciudad de Nueva York, donde comenzó su carrera musical".



La gira recorrerá 35 ciudades, empezando por Vancouver el 15 de julio. Tras una serie de fechas en Norteamérica, se trasladará a Europa, para terminar en Ámsterdam el 1 de diciembre.



"Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando", dijo la cantante en un comunicado.



Madonna, la artista musical con más ventas de todos los tiempos, compartió un video en su perfil de Instagram en el que aparece sentada en una mesa con famosos como DJ Diplo, el director Judd Apatow y la actriz y humorista Amy Schumer jugando a verdad o reto.



Schumer reta a Madonna a salir de gira para interpretar sus famosos temas y la cantante de "Material girl" y "Like a prayer" acepta el reto.



Las entradas para la gira, que también contará con la participación especial de Bob the Drag Queen, saldrán a la venta el viernes. (NA)