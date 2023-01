Fernando Carrillo anunció que se separó de su esposa 30 años menor que él

El actor Fernando Carrillo (57) publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que reveló que se separó de Gabriela Rodríguez (25), su esposa 30 años menor que él y mamá de su segundo hijo Milo (1 año).



“A 3 años de nuestra unión y dos de casados, esta pareja real ha decidido separarse y continuar el camino separados”, escribió el participante de El Hotel de los Famosos 2. Además, señaló que aunque ya no están juntos siguen “unidos en el amor hacia nuestro amado hijo, Milo”.

“Gracias por el amor que siempre nos expresaron como pareja. No pares de creer… En el amor. Dios nos lleva de la mano siempre. Amen”, finalizó Fernando el posteo de Instagram. A la publicación la acompañó con un video junto a Gabriela en donde ambos estaban vestidos de gala en una limusina y le sumó la canción Don't Stop Believin' de Journey.



El actor venezolano no dio detalles sobre el motivo de la separación con su esposa. Sin embargo, los seguidores de Carrillo esperan que explique su divorcio dentro de El Hotel de los Famosos, el reality que conducen Carolina “Pampita” Ardohain y el “Chino” Leunis por la pantalla de El Trece.



Fernando y Gabriela se conocieron a principios del 2020 en las playas de Tulum, Quintana Roo. Tras vivir un corto romance, el actor rápidamente le pidió matrimonio con una romántica propuesta en la playa.



Pocos meses después de la propuesta, la pareja se casó en Tulum en una discreta ceremonia por civil y realizaron una boda chamánica con un pastor cristiano con una ceremonia en la playa. Al tiempo de su casamiento nació Milo y ambos compartieron imágenes sobre el parto.

Fuente: Noticias Argentinas