Dice que le creció el pelo tras el Covid y protagoniza video de pegadiza cumbia

“Peinando los 50” es la nueva canción del grupo formado en Concordia, “Bicho Raro” y está basada en un hecho real, según cuentan integrantes de la banda. La canción cuenta la insólita y casi irrisoria historia de Gustavo, un carnicero de barrio a quien le empezó a crecer el pelo luego de contagiarse de Covid 19. En el tema, se preguntan si eso ocurrió como secuela de la enfermedad o caso de "lobizón", ya que también es el séptimo hijo varón. Ambas opciones, son para “creer o reventar”, como se dice comúnmente.Así como se han visto casos donde la caída del pelo, entre tantos otros, ha sido uno de los efectos secundarios del Covid-19, en la ciudad de Concordia, un hombre tuvo el efecto mágico y contrario: era pelado desde hacía más de 10 años y, tras contagiarse covid, el pelo le comenzó a crecer nuevamente.El protagonista de esta historia es Gustavo Russo, de 50 años, quien vive en la ciudad de Concordia y hace 17 años que atiende la carnicería ubicada en Asunción y Entre Ríos, de esa ciudad. A mediados de 2021, como tantos otros, se contagió de Covid. Si bien, la enfermedad lo tuvo a maltraer, pudo recuperarse y tiempo después, retomar su vida normal.Sin embargo, pocos meses más tarde notó que, de manera inesperada en su cabeza calva comenzaban a crecer algunos tímidos pelos, que luego fueron multiplicándose, donde antes, por muchos años, no había nada.Ante eso, Gustavo visitó a su médico de cabecera, con el fin de encontrar una razón para el extraño resurgir. Luego de realizarle algunos estudios de rutina, el médico le confirmó que el crecimiento del pelo podría tener relación con el Covid.“El Covid me hizo un cambio radical en mi persona, la pasé muy mal, estuve 30 días aislado en mi casa y después del Covid, me empezó a crecer el pelo”, dijo a Elonce y agregó que “explicaciones médicas no hay”, afirmó.“Me di cuenta cuando me bañaba y me causó gracia, sentí que tenía el pelo y digo: `¡estamos todos locos!´”, relata el protagonista de la llamativa historia y agrega “así que llamé a mi médico y le conté que me estaba creciendo el pelo y primero, él pensó que lo estaba cargando. Después me dijo que podía ser por el virus”, afirmó el carnicero.Mientras la cabellera continuaba creciendo, la historia llegó a uno de los integrantes de la banda Bicho Raro y entonces, surgió el tema “Peinando los 50”.“Uno de los muchachos de la banda Bicho Raro, es amigo mío y le gustó la historia. Así que la grabaron y yo estuve en el video”, contó Gustavo.“Gustavo me contó la historia y yo no lo podía creer. Era algo surrealista. Le pedí permiso para componerle una canción, y me dio el okey. La letra cuenta en tono humorístico todo el suceso, dejando el interrogante abierto sobre si la nueva cabellera es un efecto del Covid o un caso de ‘lobizón’, dado que el protagonista, además, es el ¡séptimo hijo varón de la familia!”, resume Agustín, el guitarrista de la banda.“Es raro y cómico, pero estuve mal por el Covid. Pasé como 12 días con dolor de cabeza intenso”, recordó Gustavo al dialogar con Elonce y sobre sus nuevos pelos, resume: “Nunca le di mucha importancia a la cabellera y ahora me corto una vez por mes”, concluyó.