Jóvenes músicos entrerrianos cantaron con Soledad: "Fue un sueño cumplido"

El fin de semana se desarrolló el Festival Provincial del Pescador en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe. Allí uno de los números centrales fue Soledad Pastorutti.En su repertorio incluyó diversidad de canciones, entre las cuales se destacaron las clásicas, que piden todos, y las últimas producciones.En un momento de la noche, la cantante estuvo acompañada por los músicos entrerrianos Sofía Drei (cantante), Marcos Piñón (bombo) y Luca de la Canal (guitarra), con quienes interpretó “Dejame que me vaya”.estuvo con los jóvenes, promesas de la música local, quienes comentaron cómo lo vivieron y qué sensaciones les dejó.“Fue una experiencia inolvidable e inexplicable. Desde chiquita soñé con cantar con la Sole, o al menos sacarme una foto, verla desde lejos. Se me cumplió un sueño”, contó Sofía, de 16 años, aEn ese sentido, comentó que “no estaba previsto cantar con ella. Estábamos habilitados para estar detrás del escenario, porque somos músicos. Vimos todo su show. En un momento mi compañero se metió al escenario y le dijo que quería tocar con ella. Fue así que alguien me dio un micrófono y me mandó a cantar también”.Los jóvenes fueron ganadores del certamen que se realizó antes del festival y por eso quedaron seleccionados para presentarse por algunos minutos sobre el escenario principal. “La gente aplaudió mucho, quedaron todos contentos”, aseguró.Aseguró que destaca de Soledad “su energía, cómo empezó revoleando el poncho, transmite un montón de cosas, es humilde y tiene mucha empatía para dejarnos tocar con ella”.Marcos, por su parte, señaló que “fue una experiencia inolvidable para mí. Tenía el sueño de tocar con ella. Le dieron un reconocimiento a la Sole, se sacó las fotos, estaban desarmando todo y yo aproveché y me metí para preguntarle si podía tocar con ella. Me dijo que sí y ahí volvieron los músicos. Nos sumamos nosotros compartimos escenario”.“En el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante me pasó algo similar con Sergio Galleguillo. Yo tenía un cartel preguntándole si podía tocar con él. Me fui atrás del escenario y cuando bajó le pregunté. Me dijo que sí y subí a tocar”, agregó.