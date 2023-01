Cande Ruggeri sobre el trabajo de parto: “Me luxé el coxis, pero...”

Cande Ruggeri contó todos los detalles sobre cómo fue su trabajo de parto, a casi una semana de convertirse en mamá por primera vez. La modelo relató los dolores que padeció y la felicidad por el nacimiento de Vita.“Me luxé el coxis pero fue lo más lindo del mundo”, dijo la hija de Oscar Ruggeri y les contó a sus 2 millones de seguidores cómo fueron las horas previas en la casa de sus papás en Pilar, hasta llegar al Hospital donde finalmente dio a luz.“Quería que nazca cuando ella quisiera y así fue, en la semana 39″, empezó a relatar Cande Ruggeri en su perfil de Instagram. Durante el fin de semana pasado, la modelo visitó a sus papás en su casa de Pilar para descansar y aprovechar el aire libre. “Estuvimos en la pileta como si nada, pero a la noche me agarraron contracciones”, lanzó.Ese domingo, volvió al hogar en el que convive con Nicolás Maccari y se pusieron a ver Game of Thrones. “En un momento se me salió el tapón mucoso, ahí es cuando realmente empezó el trabajo de parto y fue todo más heavy”, expresó la hija del exfutbolista.“A las 6 de la mañana del lunes llamamos a nuestra partera. Nos pusimos a caminar, me hice un baño de inmersión y tuvimos un proceso muy hermoso en casa”, detalló Cande y remarcó que su pareja la ayudó a respirar, la tranquilizó, y le alcanzó agua y comida. “Él vale oro”, dijo emocionada.“El lunes llegamos a las 2 de la tarde al Hospital Austral, tenía 5-6 de dilatación y rompí bolsa con mi obstetra”, contó Ruggeri. “Pasó media hora desde que me pusieron la peridural y parí. Fue muy doloroso”, reconoció la influencer. Y agregó: “Me luxé el coxis, todavía me duele. Pero es una sensación increíble y única”.El lunes pasado, Oscar Ruggeri y su esposa Nancy Otero conocieron a Vita, la bebé que su hija Cande tuvo con Nicolás Maccari. El exfutbolista alzó en upa a su nieta y el momento quedó registrado en una tierna foto.El papá de la modelo la visitó en el Hospital Austral para conocer a la pequeña y llenarla de amor. “Se agranda la familia, otra nieta más”, escribió él en su perfil de Instagram y transmitió la felicidad por ser abuelo otra vez.“¡Bienvenida Vita! Te estábamos esperando con mucho amor”, expresó Oscar en la postal que subió junto a la bebé. El padre de Cande Ruggeri vivió con una gran emoción su embarazo, de hecho, fue quien reveló la noticia antes que nadie en su programa de radio porque ya no podía ocultar el secreto.Oscar Ruggeri y Nancy Otero recibieron con total emoción a la primera bebé de Cande Ruggeri con su pareja de hace cuatro años. Esta es la tercera vez que se convierten en abuelos, ya que tienen dos nietos -Milo y Roma-, de su hija Daiana.