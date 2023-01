El difícil momento de Karina, La Princesita: “Sentís que te morís”

La cantante Karina, La Princesita, compartió con sus seguidores los detalles de la enfermedad que padece hace un tiempo: la ansiedad.



Karina se tomó un tiempo para explicar a sus seguidores lo que siente al sufrir ataques de ansidad, y especificó los síntomas que la marcaron durante estos episodios.



"Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie. Sentís que te morís", detalló en sus stories de Instagram con un texto blanco sobre fondo negro.



"No sabés qué hacer, no podés respirar", agregó la cantante sobre este problema, que actualmente afecta a muchas personas.



"Qué maldad tienen algunas personas. No se entiende por qué tanto", descargó, haciendo referencia a algunos seguidores haters que hacen críticas y comentarios negativos a través de las redes.



En el programa "Nosotros a la mañana", el Pollo Álvarez y la panelista Cinthia Fernández continuaron el informe explicando que la cantante está atravesando momentos muy delicados en su vida, marcados por las multas que se le impusieron a nivel artístico y la reciente separación de su ex novio, Nicolás Furman.



Por eso, hicieron foco en que estos factores podrían influir en el estado de salud psicológico de la cantante.

Fuente: Ciudad