Muriel, la novia de Lisandro Martínez, brilló en el carnaval de Gualeguay

Su amor con Lisandro Martínez

Planes a futuro

Muriel López, la novia del jugador de Selección Lisandro Martínez, estuvo este fin de semana en Gualeguay, la ciudad en la que ambos nacieron, y participó del carnaval.En diálogo con, expresó que “el que nació en Gualeguay sabe lo que significa el carnaval para nosotros. Desde muy chicos empezamos a salir, lo llevamos en la sangre, lo vivimos muy fuerte, somos muy pasionales. Es algo hermoso poder estar acá”.Pese a que bailar en el carnaval es su pasión y lo hace ante su gente, comentó que “les decía a mis amigos que estaba nerviosa, como si nunca en la vida hubiese salido en el carnaval”.Aseguró que, por vivir en otro continente, “me tocó perderme esto que tanto me gusta, yo me crié con esto. Toda mi familia, mis hermanas, mis primas, mi mamá, todas salieron en el carnaval. Tener esta oportunidad es fantástico, me encanta”.Habló también de su relación con Lisandro Martínez y relató: “él también tiene experiencia en el carnaval. Cuando lo conocí salía en el carnaval. Muchos de los sábados que él podía venir y compartir conmigo estaba acá haciendo la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba, me esperaba al final del trayecto. Fue algo que llegamos a compartir los dos, lo disfrutamos mucho, nos gusta”.Ahora “disfrutamos de otras cosas, estamos muy enamorados, hace muchos años estamos juntos”.Aseguró que se conocieron en Gualeguay “por amigos en común”, pero todo “se dio muy casual, tomando mates”.Argentina campeón mundial: cómo acompañó a su pareja en ese desafío“Yo estuve en Qatar, fui con los padres de Lisandro y mis padres. Fue una experiencia inolvidable. Lo pudimos dimensionar cuando llegamos al país porque fue muy abrumador. Fueron muchas cosas, pasó todo muy rápido. Ver al país tan feliz, desbordado de felicidad, expresando alegría. Nunca se me va a olvidar la cara de los argentinos festejando”, remarcó.Con el paso de los días “me daba cuenta y pensaba: ok, mi novio jugó un mundial. Uno lo vive tan cerca que a veces no logra dimensionarlo. Uno naturaliza el ir a partidos, ganar copas. Es algo que nunca imaginé vivir. Esto fue enorme”.Muriel comentó que “hace poco nos mudamos a Manchester, así que todavía nos estamos acomodando a la nueva vida. Es un poco cambiante la vida del futbolista. No obstante es hermoso, estoy conociendo mucha gente, teniendo buenas experiencias”.“De Gualeguay extraño mi familia. Justo cuando nos tuvimos que ir de Argentina fue lo de la pandemia y por eso estuvimos mucho tiempo separados de ellos. Ahora tenemos la posibilidad de que vayan y nos visiten. Extraño este clima, el verano es muy particular en Gualeguay porque la gente se prepara todo el año para carnaval, es hermoso”, finalizó.