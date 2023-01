Nazarena Di Serio habló sobre los rumores de romance con un futbolista

La periodista de El Trece, Naza Di Serio, fue vinculada amorosamente con el futbolista Nico González, quien está de novio con Paloma Silberberg. La noticia fue confirmada por el panelista Pampito, el cual había dicho en Intrusos que fueron vistos juntos y a los besos en Florencia, Italia.“Quienes los vieron me contaron que estaban Nazarena y los primos de Nicolás también, que caminaban todos juntos y se mostraban muy naturales”, afirmó. Y agregó: “De hecho, cuando los argentinos que pasaban por ahí le pedían una foto a él, ella esperaba a un costadito como si nada”.Paloma se encuentra en Mar del Plata disfrutando de unos días en familia, mientras que González está en Europa, mismo lugar donde se encuentra Di Serio. La locutora y periodista estuvo recorriendo Roma, Milán, Venecia y Florencia, y compartió las fotos en su cuenta personal de Instagram, en donde se la puede ver que estuvo en la Fontana Di Trevi, en el Coliseo y en Milán.Tras su vuelta, Di Serio decidió dejar un mensaje en sus redes sociales para desmentir los rumores: “¡Hola, gente! Ya en Argentina. Quería aclarar que no estoy saliendo con nadie. En Italia estuve con unos amigos míos y no me cruce a nadie más. Los que me conocen saben cómo soy y que no me gustan estas cosas. Gracias por la buena onda siempre”.