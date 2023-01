“¡No puedo creer!”: Moria Casán se mostró cocinando un huevo revuelto en bikini

Siempre contra la corriente, Moria Casán se mostró recientemente en las redes sociales sin filtros, efectos, retoques o maquillaje. Es que a diferencia de muchas celebridades que comparten su intimidad con sus seguidores virtuales, La One cambió la ecuación una vez más y sorprendió al mostrarse en traje de baño, el pelo recogido y a cara lavada mientras cocinaba en su casa.La escena ocurrió durante la tarde del miércoles 11, cuando la diva estaba viviendo la previa al estreno de una nueva temporada con Brujas, el clásico teatral que protagoniza y que para esta temporada se repone en el Teatro Multitabaris Comafi. Y fue revelada por el periodista Pampito Perelló Aciar, quien compartió el video en su cuenta de Twitter.“Hoy estaba hablando por Whasapp con Moria para Intrusos y el chat termino con este video. La amo”, escribió el panelista del programa que conduce Florencia de la V cuando compartió la pieza, que rápidamente se llenó de mensajes de cariño y admiración para con la mamá de Sofía Gala.El video lo grabó una amiga y Moria le dio una sola indicación: “De lejos”, dijo mientras se abría el plano y se la veía en acción con una espátula en la mano derecha. “Acá la tengo a Moria, diva total. Es una reina, haciendo huevos revueltos. Para los que dicen: ‘Hace de todo’. Sí, hace de todo mi amiga: la cama, huevos revueltos, es completita... Y hoy debuta en Brujas, encima. De no creer”, relata detrás de escena quien captó a la diva. “Los esperamos, los queremos”, repitió Moria para invitar a todos al teatro.Un rato más tarde, fue la propia Casán quien compartió el mismo video y, además, le agregó la receta. “En bikini, cocinando huevos revueltos. Paso receta: 3 huevos, los coloco con cuidado en una vasija, le pongo sal y un toque de leche. Lo revuelvo, pongo manteca en un sartén a fuego medio, sigo revolviendo y sacó antes porque se sigue cocinando en el plato”, detalló Moria sobre la imagen.La temporada 2023 arrancó caliente para Moria ya que se recrudeció su pelea mediática con Fátima Flórez. En un nuevo capítulo de esta ya histórica tensión, ahora la One fue contra la humorista y amenazó con iniciarle acciones legales. Lo que ocurre es que Fátima está llevando adelante su show Fátima es mundial, en Villa Carlos Paz. Y entre la variedad de personajes que recrea sobre el escenario, está el de la mamá de Sofía Gala.Pese a que Florez la imita desde hace varios años, ahora Moria manifestó su desagrado por la caracterización y dijo que quiere recibir dinero por el uso de su marca. “Yo tengo una empresa y pagué un canon muy importante en Marcas y registros para que se controle un poco todo el uso de mi nombre y lo que hacen en shows”, dijo la diva en diálogo con Intrusos (América).“Si hay un uso de mi nombre en el escenario, aunque me honres, quiero un billetito, papito. Como SADAIC, como Actores que te saca guita”, insistió Moria. Asimismo, se refirió al comentario que hizo Fátima semanas atrás, cuando la mandó a trabajar. “A mi me podés decir cualquier cosa, menos que vaya a laburar. Ahí no me molestó, ella se dio cuenta que la pifió y se puso muy nerviosa”, se plantó Casán.