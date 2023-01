Piqué rompió el silencio y se refirió al clip de Shakira con irónico comentario

En medio de las fuertes repercusiones que despertó el nuevo tema de Shakira con Bizarrap llamada BZRP Music Session 53, en la que la cantante disparó sin filtro contra su ex, Gerard Piqué, y su actual novia, Clara Chía Martí, el exfutbolista rompió el silencio y se refirió al hit a pura ironía.El exfutbolista reapareció de manera pública en un stream del Kun Agüero y lanzó una fuerte frase en vivo que no pasó desapercibido: “Voy a hacer un gran anuncio. Casio nos ha dado esos relojes y hemos hecho un acuerdo con ellos. Este reloj es para toda la vida”, expresó, mostrando su Casio que lució para anunciar que la marca es el nuevo sponsor de la Kings League, una liga de fútbol que se emite en Twitch."¿Por qué ha entrado Casio? Yo creo que Kun lo sabe", se escuchó a otros de los presentes. Y el ex de Giannna Maradona no se achicó: "Es por la cancion de Shakira", lanzó, ante la risa de todos.La Kings League es un campeonato creado por Kosmos, la empresa que crearon Gerard Piqué junto al español Ibai Llanos. Se trata de un partido de fútbol 7 donde participan streamers. El exfutbolista del Barcelona es el presidente de la competencia. Y Llanos, al igual que el Kun Agüero, tiene su propio equipo.Dos de las principales variaciones que tiene este deporte, comparado con el fútbol tradicional, es la cantidad de jugadores por equipo y el tiempo de juego. Cada equipo tiene en cancha a siete jugadores (7 vs 7), con cambios ilimitados, y el partido tiene una duración total de 40 minutos -el cual no se detiene durante el encuentro en caso de gol o salida del terreno- divididos en dos partes de 20 minutos cada uno, publicó