"Cambiaste Rolex por un Casio": la letra de la canción de Shakira contra Piqué

Video: SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

En junio de 2022 la pareja formada por Piqué y Shakira compartía un comunicado con los medios en el que anunciaban que, tras 12 años juntos y dos hijos en común, habían decidido separarse.



Los rumores de terceras personas no tardaron en aparecer, como tampoco las imágenes de él con Clara Chía, su nueva novia. La cantante, sin embargo, se mantuvo al margen y no dijo nada, eso sí, tenía una ardua venganza preparada con un ritmo latino muy pegadizo.



Al poco de conocerse la noticia, Shakira colaboraba con Rauw Alejandro en el tema "Te felicito", en él destacan frases como: “te felicito que bien actúas” o “la gente de dos caras no la soporto”. Y claro, atando cabos, se sabía a quién iba dedicada.



Poco después vendría otro éxito en reproducciones, Monotonía, con Ozuna. En esta canción, que llegó en el mes de octubre, la colombiana cantaba perlas como: “me dejaste por tu narcisismo” o “bebé, yo te quiero, pero es que me quiero más a mí”. Y, por si las indirectas no habían quedado claras, Shakira se guardaba otro tema en la recamara, porque otra cosa no, pero lo suyo es la música y la ha utilizado de manera magistral. La canción con Bizarrap es furor Este miércoles 11 de enero se conoció y expandió de una manera veloz la canción de Shakira y Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, en la que la colombiana desprende todo su talento para dejar claras muchas cosas, entre ellas que “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.



Con su verdad y su talento desbordante como artista, la cantante narra como su historia de amor con el ex futbolista se ha truncado y se ha convertido en odio. Dejando, también, mensajes claros para su nueva chica, Clara Chía. "Clara-mente no es como suena".



De principio a fin, cada frase de este tema es pura poesía repleta de venganza y mucho ritmo. "Porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Letra completa de la canción de Shakira y Bizarrap Pa’ tipos como tú, uuuhh



Pa’ tipos como tú, uuuhh



Perdón, ya cogí otro avión,



Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.



Tanto que te las das de campeón.



Y cuando te necesitaba diste tu peor versión.



Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato.



Una loba como yo no está para novatos.



Una loba como yo no está pa’ tipos como tú.



Pa’ tipos como tú, uuuhh



A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.



Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques.



Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques.



Entendí que no es culpa mía que te critiquen,



yo sólo hago música perdón que te sal-pique.



Me dejaste de vecina a la suegra,



con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.



Te creíste que me heriste y me volviste más dura.



Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.



Tiene nombre de persona buena,



Clara-mente no es como suena.



Tiene nombre de persona buena,



Clara-mente es igualita que tú uuhh



Pa’ tipos como tú, uuuhh



A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.



Del amor al odio hay un paso,



por acá no vuelvas, hazme caso.



Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo.



No sé ni qué es lo que te pasó,



estás tan raro que ni te distingo.



Yo valgo por dos de 22.



Cambiaste un Ferrari por un Twingo.



Cambiaste un Rolex por un Casio.



Vas acelerado dale despacio.



Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.



Fotos por donde me ven,



Aquí me siento un rehén.



Por mí todo bien.



Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también.



Tiene nombre de persona buena,



Clara-mente no es como suena.



Tiene nombre de persona buena,



Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uuuhh



Pa’ tipos como tú, uuuhh



A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.



A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.



Ya está, ciao.