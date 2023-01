Camila Homs deslumbró con un body de encaje transparente y con sus microbikinis

Con apuestas en microbikini o looks de noche, Camila Homs marca tendencia esta temporada en Punta del Este. Recientemente, estuvo en la apertura de un local de una famosa marca de lencería argentina en La Barra y sorprendió con un sensual equipo nocturno.Al tono con la temática del evento, eligió como ítem principal un body -que ahora sale a la calle- de encaje floral negro, traslúcido y con un prominente escote en V. La prenda se completa con un par de mangas del mismo género que aportaron glamour al look.En contraste con la estética romántica y sensual del body, eligió combinarlo con un pantalón de jean celeste claro, holgado y con una rotura de un solo lado, a la altura de la rodilla. Por último, sumó un par de botas negras con plataforma XL que le dio un toque rocker al conjunto.Para los días de playa, la ex de Rodrigo De Paul elige los más jugados diseños de traje de baño que siguen las últimas tendencias. Recientemente, posó en la arena con una microbikini blanca de corpiño triangular y bombacha cavada. Ambas piezas están adornadas con arandelas, uno de los fenómenos del momento.En otro posteo decidió sumarse a una de las tendencias del verano que viene ganando territorio: se trata de las microbikinis combinadas.“Veranito, no termines nunca”, escribió la expareja de Rodrigo de Paul en su publicación, la cual se llenó de elogios y “me gusta”.