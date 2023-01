Cande Tinelli contestó a quienes “preguntan si me puse glúteos”

Desde Uruguay, destino al que viajó para vivir unas divertidas vacaciones en familia, Cande Tinelli se mostró en traje de baño.Muy atentos, sus seguidores de Instagram le preguntaron si se agrandó los glúteos. Entonces, la joven reveló que sí y dio detalles sobre esta última cirugía estética que se hizo."Para los que me preguntan si me puse glúteos, les cuento que sí, hace un tiempo ya y con el número uno. Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago", sentenció, contundente, desde la playa.En noviembre, Cande cumplió 32 años y su papá le dedicó unas sentidas palabras: "Hace 32 años que agradezco a Dios por tenerte a mi lado. Mi escorpiana dulce, mimosa, sensible, cariñosa, gamba, calentona. Una mujer de verdad". escribió Marcelo Tinelli en la carta. Y continuó: "Quiero decirte hoy que estoy orgulloso de ser tu viejo, que voy a estar siempre que lo necesites, tengas la edad que tengas, que nuestras coincidencias me alegran el corazón, que nuestras diferencias me hacen aprender de vos".Muy emocionada por el mensaje del conductor, la cantante y empresaria de ropa respondió públicamente: "Ay, me mataste. Qué lindo lo que escribiste. El sentimiento es mutuo. Sabés muy bien el amor inmenso que tengo por vos. Orgullosa de mi viejo, gracias por enseñarme con el ejemplo, a ser buena persona y a no sentir odio por nadie"."Que hay que vivir mas liviano y disfrutar siempre de nuestro tiempo, que es lo mas valioso que tenemos. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Te amo hasta el cielo ida y vuelta. Por siempre a tu lado, firme como rulo de estatua", firmó, agradecida por su tierno gesto.