"Argentina, 1985" compite en la ceremonia de los Globos de Oro

“Argentina, 1985”, el elogiado film de Santiago Mitre sobre el Juicio a las Juntas, encarará la primera parada de la denominada “temporada de premios” de Hollywood esta noche, cuando se entreguen los Globos de Oro, los premios que regresan este 2023 con su edición número 80 después de enfrentar un boicot de casi dos años de parte de la industria audiovisual. El boicot se debió a las graves acusaciones contra la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (la entidad que entrega los galardones), que fue señalada por prácticas comerciales poco éticas y falta de diversidad entre sus miembros. Pero ahora, cambios mediante, los Globos buscan volver a establecerse como una de las ceremonias más importantes, con el potencial de influir en la votación para los Oscar.



Luego de su paso por los Festivales de Venecia y San Sebastián el año pasado, “Argentina, 1985” iniciará esta semana un camino que podría desembocar en los Oscar de la Academia el 12 de marzo. Para seguir sumando chances para la estatuilla más importante (cuyas nominaciones se anunciarán el 24 de enero), suele influir un buen andar en los eventos de premios previos. Esta noche, a partir de las 22, el film con Ricardo Darín y Peter Lanzani disputará la terna de mejor película en lengua no inglesa con la alemana “Sin novedad en el frente”, de Edward Berger; la belga “Cerca”, de Lukas Dhont; la surcoreana “Decisión de partir”, de Park Chan-wook; y la india “RRR”, de S.S. Rajamouli. Lamentablemente, la ceremonia que se realizará en Beverly Hills no será televisada este año para Latinoamérica a través de TNT, como sucedía siempre con las ediciones anteriores. Así que habrá que buscar otras alternativas para ver la gala vía internet.



¿Cuáles son las chances de “Argentina, 1985” para llevarse el Globo de Oro?

“A diferencia de hace un par de años con «Parasite» o el año pasado con «Drive my Car», donde claramente había una película internacional que se plantaba como la adorada por todo el mundo, este es un año bastante impredecible”, respondió a Télam el popular Axel Kuschevatzky, uno de los productores el exitoso film nacional. “La India no mandó su película más popular del año a los Oscars pero sí está en otras entregas de premios, y al mismo tiempo hay películas que tuvieron grandes performances pero no necesariamente millones de premios, como puede pasar con «Sin novedad en el frente», o películas que han recibido premios diversos en festivales como «Saint Omer» en el caso de Francia o incluso «Argentina, 1985». También hay otras películas que claramente tienen mucho músculo de comunicación atrás como «Bardo»”, explicó Kuschevatzky.



Los Globos de Oro, que en esta edición tendrán al comediante Jerrod Carmichael como maestro de ceremonias, intentarán tener un gran regreso. A comienzos de 2021, una investigación del diario Los Angeles Times descubrió que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (APEH) no tenía integrantes negros, una revelación que incluía otras acusaciones de conducta inapropiada. El año pasado, la cadena NBC canceló la transmisión de rigor de la ceremonia en Estados Unidos. En vez de eso, la entrega se realizó de una forma discreta y desapercibida en el hotel Beverly Hilton, sin invitados estelares. Los ganadores fueron anunciados por Twitter.



En el último año y medio, la APEH actualizó su membresía, que ahora incluye a 96 personas: seis de ellas son integrantes negros con derecho a voto. También promulgó reformas para evitar comportamientos “no éticos”. La NBC elogió a la APEH por sus reformas, pero también cambió su contrato. El canal de televisión transmitirá la ceremonia de hoy como un acuerdo de un año. Además, NBC cambió el día de la transmisión al martes, en vez del día previo de los Globos del domingo.



La película “Los espíritus de la isla” (que se estrenará en Argentina el 2 de febrero) lidera la lista de nominados a los Globos con ocho menciones, incluyendo nominaciones para los actores Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon y Barry Keoghan. El film de acción con toques de comedia existencial de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, “Todo en todas partes al mismo tiempo”, quedó en segundo lugar con seis nominaciones, seleccionando a Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis entre los intérpretes.



Los Globos dividieron sus nominaciones entre varias favoritas para los Oscar: “Los Fabelmans”, de Steven Spielberg, y “Tár”, de Todd Field. También se mostraron motivados por la realizaciones de presupuesto alto como “Top Gun: Maverick” y “Avatar: El camino del agua” o “Elvis”, de Baz Luhrmann, que completa la lista de mejor película de drama. En la categoría de mejor comedia o musical se destacan “Los espíritus de la isla”, “Todo en todas partes al mismo tiempo”, “Glass Onion. Un misterio de Knives Out”, “Babylon” y “Triangle of Sadness”.



Para evitar nuevos repudios, la APEH puso en la lista a ocho personas de color entre los 30 nominados individuales de actuación. Ninguna mujer fue nominada a mejor directora, en cambio, los elegidos fueron Steven Spielberg, James Cameron, Martin McDonagh, Baz Luhrmann, Daniel Kwan y Daniel Scheinert. Ninguna de las películas en la categoría de mejor película fue dirigida por una mujer.



Brendan Fraser, que está nominado a mejor actor por “The Whale”, ya avisó que no irá a la ceremonia. El actor había acusado al ex presidente de la APEH, Philip Berk, de “manosearlo” en 2003. Los que sí estarán presentes son Ana de Armas, Jamie Lee Curtis y Quentin Tarantino, que figuran en la lista de presentadores. Algunos de los nominados que se espera que aparezcan este año tras el boicot son Austin Butler (el protagonista de “Elvis”); el equipo de “The Fabelmans” con Steven Spielberg, Michelle Williams y Tony Kushner; y Daniel Craig (“Glass Onion: un misterio de Knives Out”).



Los nominados de televisión que participarán de la ceremonia incluyen a Kevin Costner (“Yellowstone”), Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”), la doble nominada Julia Garner (“Ozark” e “Inventing Anna”), Elizabeth Debicki (“The Crown’), Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”) y Jeremy Allen White (“El oso”).



Justamente en el rubro televisivo, las plataformas de streaming Netflix y HBO Max empataron con 14 nominaciones cada una. La quinta temporada de “The Crown”, la exitosa miniserie “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” y la segunda entrega de “The White Lotus” acumularon cuatro candidaturas cada una, aunque la comedia “Abbott Elementary” fue la producción más nominada, con cinco menciones.