Cande Ruggeri dio a luz a su primera hija, Vita Maccari Ruggeri. Fue a las 20 del lunes cuando la pequeña vino al mundo en el hospital Austral. Pesó 2,700 kilos. La niña es la primera hija de la influencer y Nicolás Maccari, con quien está en pareja desde hace cuatro años.



Unos meses atrás, a finales de septiembre del año pasado, la modelo reveló el nombre de su hija y explicó por qué lo eligieron: “VITA MACCARI RUGGERI. Por fin llegó el día que sepan el nombre de la pollita. Lo elegimos con tu papá con muuucho amor. Significa vida y eso nos enamoró. Ya te amamos, ¡falta cada vez menos para conocerte!”.



Según contaba en sus redes sociales, Cande Ruggeri había pasado noches difíciles en sus últimos meses de gestación. Esto se debía al cansancio y a las dificultades para dormir que tenía. “No estoy durmiendo nada. Y yo soy de muy buen dormir. Necesito dormir unas nueve horas, tranquila, y así estoy de buen humor y estoy bien”, comentaba la influencer unos de los días en los que solo había logrado dormir 4 horas.



Lejos de alarmarse, la hija de Oscar Ruggeri tomaba la situación con calma y hasta contaba sus reflexiones a través de Instagram: “Yo creo que el cuerpo es muy sabio y me está preparando para lo que se viene, porque me dicen aprovechá a dormir ahora que después no vas a dormir nada. Y es verdad. Sé que me va a pasar y por eso quiero aprovechar a dormir ahora pero no estaría pudiendo. Claramente. Hoy no voy a dormir siesta sino que me voy a ir directamente a la noche a dormir. ¡Y espero poder hacerlo!”.

Fuente: Teleshow