Murió Walter Sequeira, creador del canal Volver

El domingo se conoció la noticia del fallecimiento de Walter Sequeira, que se desempeñó como gerente fílmico de Artear entre los años 1990 y 2015, y fue el creador de la señal Volver en 1994.



Se desempeñó durante muchos años como Redactor Jefe, secciones tecnología, artes, cine, música y nuevas tendencias en la editorial Atlántida, hasta que fue convocado por el ex gerente de programación de eltrece Hugo Di Gugliemo para hacerse cargo de la parte fílmica del cabal y luego de las señales de Artear hasta su retiro definitivo.



En esa área no solo se encargaba personalmente de adquirir los “enlatados” que trasmitía eltrece a los diversos estudios de Hollywood y de todo el mundo en las ferias internacionales, sino que también se convirtió en un auténtico rescatista de los viejos éxitos de la TV local, sin importar el canal en el que hubieran sido emitidos.





Mientras Artear se desarrollaba a pasos agigantados en los inicios de la década de 1990 con la incorporación de la señal TN Todo Noticias, Walter decidió la creación de Volver con la intención de presentar allí el material que había en los archivos del viejo Canal 13, entre series, películas y programas musicales.



"Visto una década y media después, fue una verdadera aventura", le dijo Sequeira a Clarín en una entrevista publicada en ese medio. El ex directivo calificó la experiencia como "una experiencia única en su género. No hay antecedentes en otros países, lo más parecido son las señales de series y películas viejas, y representa el archivo fílmico más grande de la Argentina".



Con el tiempo, el canal se hizo con contenidos que equivalentes al 80 por ciento de las series realizadas en Argentina, y toda la programación de eltrece de los últimos 15 años digitalizada, ya que el fin de Volver era convertirse en una suerte de “museo de la TV local”; aunque también tuvo ciclos de producción propia como El acomodador y Volver rock.

