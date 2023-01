Julieta Poggio de GH indignada con AFIP: ¿Por qué les tengo que pagar a ellos?

Una conversación con sus compañeros puso en alerta a Julieta Poggio en Gran Hermano (Telefe). La modelo se enteró que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) podrá descontar de los 15 millones de pesos que se llevará el ganador del reality lo correspondiente por concepto de impuestos. Nacho, quien formaba parte de la conversación junto con Alfa y le advirtió: “Nos va a caer la AFIP, estuvimos en televisión”.“Es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos, quiénes son?”, desafió la influencer frente a los “hermanitos”, quienes no dudaron en aconsejarle que se calmara porque “la estaban escuchando”.Sin parecer intimidada por los consejos de sus compañeros, Julieta no escondió el temor que le dejó saber que debía encarar al organismo para que no le descuenten el dinero. “Qué miedo que me da la AFIP, me da miedo que me hagan pagar cosas”, mencionó. Sin embargo, su compañero le hizo algunas divertidas sugerencias a la joven, como ofrecerle al ente canjear publicidad para asustar a los deudores y obligarles a ponerse al día.Bromas aparte, Alfa se encargó de aclararle a Juli que este deber adquirido no se trata de un ”fenómeno” que únicamente ocurre en la Argentina, sino que aplica también en otras latitudes y así lo aclaró. “En Estados Unidos si no pagas los impuestos, te meten en cana”, aseguró el participante.