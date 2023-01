En cualquier lugar del mundo, Candelaria Tinelli no duda en marcar tendencia con sus looks. Instalada en Punta del Este junto a su familia, la influencer volvió a sorprender en las redes sociales con un conjunto de alto verano: se fotografió con el mar esteño de fondo luciendo un traje de baño de dos piezas en color nude, un modelo que cada vez arrasa más entre las famosas amantes de la moda.El modelo elegido por la influencer cuenta con un corpiño con moldería de triangulito y una bombacha tipo colaless con tiritas a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño, adornadas con dijes plateados en forma de corazón.¿Los accesorios? Sumó al look un collar dorado con un dije de piedra semipreciosa y un par de aros con pedrería engarzada.“Donde yo soy yo” es el lema del posteo que compartió en su cuenta de Instagram, donde al día de hoy la siguen 4 millones y medio de personas. En pocas horas, la publicación se llenó de likes y comentarios por parte de sus fanáticos. (TN)