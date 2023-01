Ivana Nadal encontró su nuevo hogar lejos de la Argentina, ella está viviendo en Tulum, México, aunque todavía no tiene claro si esto será algo permanente. Protagonista de varias polémicas mediáticas por sus peculiares declaraciones, la modelo suma cada día más seguidores en sus redes sociales.Con una microbiniki blanca, la modelo dio una reflexión en sus redes: “Honrando la hermosa vida que voy construyendo. Agradeciendome por elegir tomar el camino de la responsabilidad, de la aceptación ante lo que no puedo controlar y la creación de nuevas acciones que me lleven a experimentar lo que sueño”, dijo.“Aguante todo. Te deseo la paz interior y la claridad para tomar decisiones. Te amo, vos también podes”, cerró.