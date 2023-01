¿Vuelve Coti a Gran Hermano?: el audio del papá que afirma su regreso

Pese a que ya pasaron las instancias de repechaje en Gran Hermano, la correntina no deja de ilusionarse con volver a ser parte de la casa y aseguró que va a hacer campaña para que su deseo se cumpla.



Además de los dichos de Coti, Javier Romero, su papá, habló con Radio Sudamericana y reveló que la producción del programa que conduce Santiago del Moro dijo que desde que la correntina salió, el rating del programa bajó mucho.



“Les puedo dar una primicia. Si se da, se da. Me gustaría que siga así afuera, pero “los productores le dijeron que el rating bajó mucho en Gran Hermano después de que se fue ella”, comenzó diciendo Javier.

“Hay grandes posibilidades, no esta semana pero la próxima vemos que pasa en la casa. Que esté atenta le dijo porque cualquier cosa puede pasar y ella está enloquecida porque quiere entrar de vuelta”, concluyó el correntino. (Via Pais)