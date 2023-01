Nicole Neumann anunció que se casa con Manuel Urcera a casi dos años de noviazgo

En marzo del 2021, Nicole Neumann y Manuel Urcera se conocieron, casi de casualidad, cuando un amigo de él decidió presentarlos. Aunque ella no sabía quién era -a pesar de que es un reconocido piloto de carreras-, se animó a aceptar sus invitaciones y, tres años después, no solo continúan juntos, sino que se animaron a llevar su relación un paso más allá. En las últimas horas y con un romántico posteo en redes sociales, la modelo anunció que van a casarse.A lo largo de los últimos años, la vida de Nicole Neumann se tiñó de color de rosa. Alejada de las peleas mediáticas con su expareja, Fabián “Poroto” Cubero, y enfocada en una nueva etapa, la modelo se entregó por completo al romance y comenzó a disfrutar a pleno de sus días junto a su nuevo amor.Desde el comienzo de su relación, los dos optaron por mantener su intimidad alejada de los medios ya que Urcera, aunque es un nombre popular dentro del mundo del automovilismo, siempre se caracterizó por ser de perfil bajo. No obstante, Neumann nunca se privó de compartir con sus seguidores fragmentos de sus románticas escapadas, vacaciones de ensueño en diversasTan enamorados se los notaba que en repetidas ocasiones se vieron envueltos en rumores de una futura boda. Una y otra vez, la jurado de Los 8 escalones del millón se tomó el tiempo de desmentirlo, pero dejar en claro que era una posibilidad que no descartaban.“Proyectamos todo como familia y como pareja. Siempre están todos los temas dando vuelta”, dijo Nicole Neumann meses atrás. Y, asimismo, se refirió a cómo sería la propuesta de casamiento ideal: “Tiene que ser sorpresa. Él me tira y le pregunta a mi abuela ‘¿cómo estás para el casamiento?’. Pero no llega. Le pregunta a toda la familia menos a mí”.En esa oportunidad, disparó con tono irónico: “Ya se está haciendo tan largo...”. Finalmente, dos meses más tarde, llegó la pregunta que tanto esperaba y, para su alegría, fue totalmente inesperado.“Sí, quiero. Me explota el corazón de felicidad. Que mágico empezar el año así”, escribió junto a una postal en donde se los ve vestidos de blanco y a punto de darse un beso, al mismo tiempo que ella muestra la mano en donde reluce el increíble anillo.En sus Historias de Instagram, mostró cómo se dio la secuencia y compartió algunos detalles sobre las emociones que la invadieron. “Ayer venía filmando convencida de que iba a comida de aniversario de mis suegros pasadas las doce de la noche, ni enterada de lo que me esperaba”, relató, junto al video que grabó en la ruta.A continuación, publicó una parte de la propuesta, la cual contó con una ceremonia junto al fuego, en la que Urcera le dedicó la carta que Frida Kahlo -artista favorita de Neumann- le escribió a Carlos Pellicer, en donde expresó: “¿se pueden inventar verbos? quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida... somos de las misma materia, de las mismas ondas...”.