Aseguran que Cande Tinelli y Coti Sorokin están nuevamente separados

En el programa televisivo LAM (América TV), dieron a conocer que Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron nuevamente. Y, tras esta información, allegados a la pareja confirmaron que el cantante le había pedido a la hija de Marcelo Tinelli que no se haga pública la actual ruptura.



Fue el portal PrimiciasYa el cual logró obtener este dato. Seguramente, el pedido del cantante tiene que ver con la esperanza de sortear la pelea y seguir adelante con los planes de casamiento.



Cabe recordar que hacía poco el cantante le había propuesto matrimonio a la it girl en medio de uno de sus shows en Madrid.



Fernanda Iglesias reveló información de la separación. “¿Quiénes están separados y ambos en Uruguay?”, le consultó Ángel de Brito. Con ese puntapié, la periodista explicó: “Es difícil contar esto, porque es una pareja que va y viene”.





En tanto, luego de la introducción misteriosa, Iglesias reveló con nombre y apellido: “Están separados, distanciados, Coti y Cande Tinelli. Ambos están en Punta del Este y no están juntos. Y escuchen la traición de Coti: fue a comer un sándwich de carne”, dijo graciosa haciendo alusión al vegetarianismo, casi veganismo, de la hija de Marcelo Tinelli.



Puntualmente sobre los motivos de la nueva crisis de la pareja, Iglesias fue sincera. “No sé, pero no están juntos. Le escribí a los dos. Él no me contestó, ella tampoco. No están juntos, siempre están juntos en las redes y no se mostraron juntos desde hace tiempo. Coti no estaba en el festejo de Tinelli de Año Nuevo”, concluyó la periodista.

Fuente: Exitoína