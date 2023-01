Apareció otra “novia” de L-Gante: quién es y qué dijo Tamara Baéz sobre ella

Luego de celebrar Año Nuevo con su ex pareja, Tamara Báez, lo cual generó rumores de reconciliación, L-Gante se mostró junto a una nueva mujer en la cama. Frente a las imágenes, la madre de Jamaica no se quedó callada y salió con uñas y dientes a atacar a Micaela Pride.No es la primera vez que el líder de la “Cumbia 420” es relacionado con mujeres exuberantes. Hace pocas semanas, el cantante fue fotografiado muy acaramelado con Anto Pane en un boliche. El ídolo popular, además de negar la relación con la influencer, debió llevarla a la Justicia, ya que la actriz de OnlyFans comercializaba un video íntimo con el artista en una supuesta noche de pasión.A su vez, Pane debió salir al cruce con Báez, puesto que la ex pareja de L-Gante realizó fuertes comentarios sobre ella. Por tal motivo, no es nada nuevo que Tamara opine respecto a las mujeres que rodean al padre de su hija. En esta oportunidad, fue consultada por Guido Zaffora en “Intrusos” sobre Micaela.“¿Conocés a esta chica que está con L-Gante?”, quiso saber el panelista. “Me dijeron que trabaja en la noche con señores mayores”, respondió sin filtro la madre de Jamaica a través de un mensaje que reprodujeron en vivo. Y agregó: “No la conozco. La conocen en el ambiente, por eso te dije”.Además, Báez se refirió respecto a si L-Gante le habló de su nueva conquista. “No me comento, solo tenemos relación por nuestra hija. No me interesa lo que él haga”, sentenció la influencer. “A mí no me molesta que esté con Wanda Nara o con la que sea”, explicó respecto a los rumores de romance que relacionaron a la empresaria y el creador de la “Cumbia 420”.“Está todo bien, tiene derecho de hacer lo que él quiera”, concluyó Tamara de manera contundente. Sin embargo, los padres de Jamaica fueron vistos juntos durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, cuando le hicieron un millonario regalo a su pequeña.