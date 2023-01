Florencia Peña hizo una polémica promoción de juguetes íntimos para Reyes

Florencia Peña promocionó juguetes sexuales de cara al Día de Reyes. Aunque la artista quiso jugar con la sensualidad y el humor, muchos de sus seguidores la cuestionaron por dar semejante mensaje para una festividad que está asociada a los chicos y la familia.“Melchor, Gaspar y Baltazar”, dijo mientras se golpeaba con un látigo de cuero para luego sentarse a mostrar los distintos productos que iban desde kits de cuero hasta vibradores.“Están llegando los reyes, Melchor, Gaspar y Baltazar, y qué mejor que esperarlos con este arsenal creativo, donde el fuego va a ser nuestro mejor aliado”, comenzó diciendo. Con picardía, agregó: “Y si van a venir qué les voy a dejar: ¿pasto?, ¿agüita? Les voy a dejar un montón de cositas para que nos podamos divertir juntos. Somos tres (por los Reyes Magos) contra una”.A modo de cierre, en el posteo escribió: “Con los regalos puedo contra Melchor, Gaspar y Baltazar juntos”.La publicación no pasó inadvertida entre sus más de seis millones de seguidores. Si bien muchos elogiaron su belleza y bromearon en la misma sintonía, no faltaron los que la criticaron duramente por su mensaje.“Y así fue como le voló la cabeza a los Reyes Magos, se quedan en tu casa y se olvidan de repartir el resto”, “Vieja ridícula”, “¡Muy desubicada! ¿Qué tienen que ver los Reyes Magos con esos ‘juguetes’?”, “¿Vos sabés algo de esto, Moni?”, “¡Maleducada! Hacé referencia a otra cosa, pero no con los Reyes, después quieren respeto y bla bla bla”, fueron algunos de los mensajes.