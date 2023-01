Genitales Argentinos se presentará este jueves en un pub de Paraná

La banda paranaense Genitales Argentinos se presentará este jueves 5 de enero a las 21 en las terrazas de The Bronx (ex Brooklyn), Gregoria Matorras 896, frente al Patito Sirirí.



El lugar se abre a la actuación de bandas y con la entrada, que tiene un costo de 1000 pesos, se tiene acceso a una consumición.



Gastón Grand, integrante de la banda dijo a Elonce que “pinta que va a ser una noche muy linda están todos invitados para poder participar de esto que va a estar muy bueno”.



Sobre el trabajo en la pandemia, dio cuenta que “hicimos algunos videos con los celulares, ahora tenemos un nuevo disco, se llama Gaucho Cósmico, hemos estado tocando puertas adentro y en muchos eventos que venimos haciendo en diferentes lugares privados, con gente que siempre se suma, tenemos un público que siempre nos acompaña y la pasamos muy bien”.



Paso seguido, Grand rememoró que el nombre de la banda “tiene que ver con la herramienta de la creación, y eso generó una serie de idas y vueltas e ironías con la gente porque se tiende a pensar que tiene que ver con los genitales masculinos”, pero no es así.



Finalmente, destacó que “el grupo es homogéneo musicalmente y heterogéneo desde los perfiles de sus integrantes: Sebastián Reyes, Coqui Satler, German Mendoza y Guillermo Carnero”. Elonce.com