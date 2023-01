El desafío del auto, el challenge extremo que llegará a Gran Hermano

Llega un nuevo desafío a la casa más famosa del país: los “hermanitos” competirán para ganar un auto. Lo único que deberán hacer es mantener una de las dos manos en contacto con el auto y en caso de no hacerlo, quedará eliminado. El último en mantenerse en esa posición se convertirá en el dueño del vehículo.Si bien parece un reto bastante sencillo, no lo es, ya que requiere un juego de fuerza y concentración. Además, cuenta con un sinnúmero de reglas: la cantidad de tiempo que se puede ir al baño o la posibilidad de dormirse o no durante ese lapso. Se debe tener en cuenta que el desafío puede durar días, dependiendo de la capacidad de los participantes.Este challenge es conocido mundialmente y en algunos lugares se les permite dormir a los participantes, y si al despertar todavía tienen la mano apoyada en el vehículo siguen en competencia. Para esta ocasión, todavía no se confirmó si esta opción está disponible.“Llega la prueba más extrema en la historia de Gran Hermano. Éxito absoluto en todo el mundo. Todos quieren ganar. Se pone en marcha el desafío del auto. Muy pronto”, menciona la voz en off del adelanto.“El desafío del auto” llegaría el próximo lunes 9 ya que ese mismo día llegará a la pantalla de El Trece la nueva edición del reality El hotel de los famosos, el cual contará con un reparto de lujo para hacerle frente al éxito que está siendo Gran Hermano.En esta edición de Gran Hermano, Santiago Del Moro confirmó que sólo podrán jugar quienes estén en la casa desde el primer día. Es decir que están habilitados para competir Walter, Alexis, Marcos, Nacho, Thiago, Maxi, Julieta y Romina. Mientras que Agustín, Daniela, Camila, Ariel y “La Tora” esta vez jugarán el rol de espectadores.