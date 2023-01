La China Suárez les puso los puntos a sus seguidores y posteó foto al rojo vivo

Mientras se encuentra disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en México junto a su novio Rusherking, la China Suárez comparte en sus redes sociales videos y fotografías de los momentos más románticos y curiosos de su estadía en la playa.Desde que llegó al destino soñado, la joven aprovechó para poder mostrarles a sus fanáticos varias fotografías en donde aparecen animales autóctonos que se acercan al lujoso hotel en donde se hospeda con el cantante.Luego de haber mostrado algunos monos en el hall del edificio, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio publicó un video en el que aparece un mapache merodeando la piscina del hotel durante la noche.Al ver esto, muchos de sus seguidores comenzaron a advertirle que el animal puede ser peligroso y que tenga cuidado de no acercarse a uno de ellos, ya que pueden atacarla, lo cual la China no dejó pasar por alto y decidió comentar su postura.Al ver las advertencias que recibió, la actriz decidió hacer un video poniéndole los puntos a quienes le dijeron que tenga cuidado del animal que se acercó a ellos durante una de las noches que vive junto a su novio en México.“Hola, hoy subí la historia del mapache y no se gasten en decirme que los animales son peligrosos o que te pueden atacar porque no le tengo miedo a los animales, le tengo miedo a las personas”, aclaró Suárez guiñando uno de sus ojos.Entre otras, la China Suárez posteó una imagen con una bikini roja que llamó la atención de sus fans.