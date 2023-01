Actor protagonista de “Avengers” fue operado y su estado sigue siendo crítico

El accidente

Tras el grave accidente que sufrió con una máquina quitanieve, el actor Jeremy Renner fue sometido a una cirugía en la pierna en la que padeció lesiones y su estado de salud sigue siendo crítico.De acuerdo a lo que le dijeron los médicos que lo operaron a diferentes medios como The Hollywood Reporter y Variety, Renner tuvo un “trauma cerrado de tórax y lesiones ortopédicas” mientras intentaba sacar nieve con un vehículo en su casa de Reno, Nevada.“A la familia de Jeremy le gustaría expresar su gratitud a los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan. También están abrumados y agradecidos por la gran cantidad de amor y apoyo de sus fanáticos”, aseguró el representante del actor, Sam Mast, en un comunicado.Según puntualizaron algunos vecinos del protagonista de Hawkeye al medio TMZ, la máquina quitanieve que estaba usando Renner le pasó por arriba de la pierna, lo que le ocasionó heridas cortantes graves que produjeron una gran hemorragia.Si bien en un primer momento lograron frenar la pérdida de sangre, el estado de Renner era muy grave y, por eso, el traslado del actor al hospital lo hicieron en un helicóptero para ganar tiempo. En un video se observa cómo se lo llevan.Ese medio, además, aseguró que fue uno de los vecinos de Renner, que es médico, el que logró hacerle un torniquete en la pierna: ese movimiento fue clave para salvarle la vida al héroe de Avengers.La especulación de los investigadores, según TMZ, es que la máquina quitanieve que estaba usando Renner tuvo un desperfecto inesperado, que provocó que el vehículo se diera vuelta y lastimara la pierna del actor.Hace algunos días, Jeremy Renner había anticipado, en un posteo que hizo en Twitter, el peligro que podía ocasionar una tormenta de nieve como las que estaban azotando al lugar en el que vive.En Instagram, Renner había compartido el paso a paso de cómo estaba intentando despejar por completo la zona cercana a su propiedad para que puedan jugar sus hijos.“Casi terminé de despejar Sledding Hill para los nenes”, escribió sobre uno de los videos en los que se muestra, justamente, en la máquina quitanieve con la que se accidentó.Según detalló The Hollywood Reporter, el accidente de Jeremy Renner se conoció luego de que el domingo por mañana la oficina del alguacil del condado de Washoe cerca de Reno, Nevada, recibió un llamado desde la casa del actor.“Al llegar, los agentes se coordinaron con el Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows y REMSA Health para organizar el transporte médico de Jeremy Renner a través de un vuelo de atención a un hospital del área local”, indicó la oficial Kristin Vietti a ese medio. Renner fue el único involucrado en el incidente.El actor Jeremy Renner se hizo mundialmente famoso al encarnar al agente Clint Barton/Hawkeye en varias películas de Marvel de la saga de Avengers, así como en la serie de Disney+ Hawkeye.En 2010, Renner recibió una nominación el mejor actor por el film The Hurt Locker de Kathryn Bigelow, un drama bélico que lo elevó a otra categoría. Luego vinieron otros éxitos también considerados muy bien por la crítica como The Town, junto a Ben Affleck.A partir de 2011, con su cameo en Thor, empieza su recorrido entre las producciones de Marvel, donde su personaje de Hawkeye se hizo fuerte en todas las Avengers y desembocó en la serie en solitario.Además, Renner trabajó en dos franquicias de acción muy conocidas como Misión Imposible y una de la saga de Jason Bourne, en las que demostró su plasticidad como actor de ese género.