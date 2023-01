Shakira: “Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando”

La cantante colombiana Shakira publicó un lapidario mensaje en su cuenta de Instagram que estaría destinado para su ex marido, Gerard Piqué, con quien se separó en 2022 de una manera conflictiva.



El español, ex futbolista de Barcelona, se encuentra de novio con una joven de 23 años llamada Clara Chía Martí, a quien conoció antes de distanciarse de la artista e, incluso, comenzó su romance.



“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando”, fue el reciente mensaje de Shakira en sus redes.



“Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado”, agregó.



“Nuestras lágrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”, cerró.



Shakira y Piqué pusieron en venta su mansión de Barcelona

Luego de firmar su divorcio, Shakira y Piqué parece que dejaron de lado su conflicto amoroso para prestar principal atención al bienestar de sus hijos, Milan y Sasha.



Así, pusieron en venta la mansión en la que convivieron durante varios años para que la colombiana se instale definitivamente en Miami junto con sus pequeños.



La casa ubicada en el lujoso barrio de Esplugas de Llobregat consta de 3000 mts2 y cuenta instalaciones modernas y lujosas, con ambientes amplios y abiertos y un buen número de ventanales que permite que durante el día se ilumine con luz natural. Y según informan medios españoles, está valuada en 10 millones de euros, pero podrían venderla por 14 millones.

