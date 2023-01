Afirman que Camila Homs no quiere que Tini Stoessel tenga contacto con sus hijos

Espectáculos El papá de Camila Homs se refirió a la denuncia de De Paul

La escandalosa separación entre Camila Homs y Rodrigo De Paul está en su punto más alto. Pese a que la pareja se terminó hace más de un año, tras el Mundial de Qatar 2022 se desató una nueva disputa.Este lunes en una en el programa Socios del Espectáculo revelaron más detalles del fuerte enfrentamiento entre el jugador de la Selección Argentina y la modelo.“Camila no quiere que los chicos tengan contacto con Tini. Fue un pedido expreso”, contó Paula Varela.“Rodrigo trata de cumplir a rajatabla todo lo que le pidió Camila, porque tienen estipuladas fechas que se cumplieron”, continuó la periodista.Además, la periodista aseguró que Camila usó todos los medios a su favor para vengarse de De Paul. “Camila utilizó todo lo legal, la compensación para resguardo de sus hijos. Sin embargo, todo quedó a nombre de ella. Los chicos van a cumplir 18 años y la que va a seguir cobrando esa compensación es ella”, afirmó.“Se dijo que él no veía a los hijos y es mentira. Antes de ir al Mundial pidió ver a los hijos, fue con la madre de los hijos y la niñera”, siguió.“Por eso él pedía en la final del mundial poder ver a sus hijos. Incluso la madre de Rodrigo, que estaba en Qatar se ofreció a ir y volver con la niñera y los nenes como habían hecho antes del mundial, que estuvieron 15 días con el padre en Madrid, y ella dijo que no. Como un capricho, ahora utiliza a los hijos”, cerró.