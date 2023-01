Eduardo Costantini y Elina Fernández anunciaron que esperan un hijo

Eduardo Costantini (76) y Elina Fernández (32) comenzaron el 2023 anunciando que serán padres. La pareja, que celebró su casamiento con una gran fiesta en febrero de 2020, compartió la noticia a través de sus redes sociales.



La modelo publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a su esposo. “Muy Feliz 2023”, escribió la futura mamá acompañando su deseo de año nuevo con distintos emojis en donde se pueden distinguir emoticones de bebés.



En la foto se puede ver a la feliz pareja abrazándose y la pancita de Elina de pocos meses asomándose. Al posteo se le sumaron los mensajes felicitándolos por el nuevo integrante de la familia.



Luego de su casamiento, Elina habló sobre la posibilidad de tener un hijo como un deseo propio. “La maternidad es un tema que hablamos desde que nos conocimos porque yo siempre lo quise. Él fue muy franco conmigo, me dijo que pensó que nunca más sería padre pero que era el amor de su vida y que era su deseo volver a serlo conmigo. Un bebé será el sello de nuestro amor”, confesó la joven.



Elina y Eduardo se conocieron en 2019 en el café del MALBA, museo del cual es propietario el empresario. “A los 10 o 15 minutos, Eduardo se sienta en otra mesa. Empezamos a cruzar miradas, hasta que él se acerca a la mesa a hablar conmigo”, reveló la modelo en una entrevista.



A pesar de la diferencia de edad, la relación comenzó de inmediato luego de conocerse. “Él me decía que eran solo 20 minutos, pero se hicieron tres horas... y al otro día nos pusimos en pareja. Desde ese día, nunca más nos separamos”, contó Elina.



La pareja debió enfrentar comentarios tanto de la opinión pública como de su familia por la cantidad de años que los separan. “El prejuicio me divierte. Son prejuicios que yo creo que han existido toda la vida. Antes, las mujeres se casaban con hombres grandes, pero hace varios años que hay ese prejuicio, que a mí me divierte. No me importa lo que diga el otro. Soy feliz, amo a mi marido, lo esperé toda la vida y que haya llegado es una bendición”, dijo la modelo.