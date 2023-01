Internan a estrella de Marvel tras accidente: Jeremy Renner en “estado crítico”

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Jeremy Renner, conocido por su papel como Ojo de Halcón en varias superproducciones de Marvel, quedó internado en estado crítico pero estable tras sufrir un accidente con una máquina quitanieves, informó su representante a los medios estadounidenses ayer. ”Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable tras sufrir un accidente mientras despejaba nieve”, dijo el representante de Renner a The Hollywood Reporter y Deadline.El actor estaba corriendo la nieve cuando sufrió heridas graves, agregó la fuente, según consignó la Agencia AFP. ”Está recibiendo excelentes cuidados y su familia está con él”, añadió el representante el pasado domingo.De 51 años, Renner fue nominado a dos premios Oscar por sus papeles en The Hurt Locker (“Vivir al límite”) y The Town (o “Atracción peligrosa”). También interpretó el papel de Clint Barton, el superhéroe Ojo de Halcón, en varias películas de Marvel y en una reciente miniserie.La estrella posee una propiedad cerca de Mt Rose-Ski Tahoe, una zona cercana a Reno, Nevada, que se vio afectada por tormentas invernales.En sus redes sociales, recientemente hizo publicaciones sobre las graves condiciones meteorológicas en la zona del lago Tahoe, que limita con California y Nevada, y es un destino de esquí de fama mundial. El 13 de diciembre, Renner tuiteó una foto de un coche sepultado por la nieve con el pie de foto: “La nevada del lago Tahoe no es broma”.De acuerdo a información que publicó Daily Mail, Renner estaba solo cuando tuvo el accidente y fue trasladado en avión al hospital después de que la Policía recibiera un llamado para ir hasta su mansión en las montañas de Sierra Nevada.Ese medio también citó a la oficial de información pública, Kristin Vietti, quien dijo que cuando llegaron a la vivienda, los agentes coordinaron la derivación del actor a un hospital local, así como también que Renner fue el único afectado por el siniestro. Ahora, el equipo de investigación de accidentes busca determinar cómo se produjo el incidente, después de que cayera una gran cantidad de nieve en la víspera de Año Nuevo en esa zona.En tanto, los fans iniciaron cadenas de oración para pedir que mejore la salud del artista, quien compró su mansión cerca del Lago Tahoe hace ya varios años. Allí a Renner se lo pudo ver en distintos posteos en sus redes manejar estas máquinas de gran porte que ayudan a quitar la nieve. Incluso, Daily Mail cuenta que Renner reveló en su momento que usualmente pasaba tiempo trabajando con los departamentos de bomberos de esa zona. “Son geniales. Me enseñan”, comentó en ese momento el actor de Marvel.Asimismo, en su Instagram afirmó que su residencia en Lago Tahoe era “su lugar feliz”.