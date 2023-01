Al rojo vivo, Sol Pérez levantó la temperatura con un bailecito en microbikini

El 2022 fue un gran año desde lo profesional para Sol Pérez, que no solo le dio continuidad a sus proyectos sino que también comenzó con otros nuevos. Y para despedirlo subió un video en su cuenta de Instagram donde acaparó la atención con una microbikini roja y disfrutando de la música de Bad Bunny y Arcángel.La blonda decidió incursionar desde un tiempo en el periodismo y lo hizo de manera muy acertada, ya que se muestra cada vez más consistente en su rol de conductora en un noticiero de un canal de cable, donde se destaca por sus comentarios.Además Sol Pérez, que no dejó de lado el cuidado de su físico, también es una de las panelistas más "picantes" de las galas de Gran Hermano, en las que no tiene problemas en decir lo que piensa sobre los participantes del reality show."Esperándote 20 23, HOLA", escribió junto al último video. Musicalizó las imágenes con el tema La Jumpa de Arcángel y Bad Bunny.