Tamara Báez con L-Gante en Año Nuevo: "Nos tenemos que..."

Arrancó 2023 y algunos decidieron dar vuelta de página con el año que pasó, descartar aquello que pasó y abrazar lo nuevo. En ese plan parece estar Tamara Báez que les mostró a sus seguidores su encuentro en un almuerzo de fin de año… ¡con nada más, ni nada menos que con L-Gante!La influencer subió stories de la mega fiesta que tuvo en Año Nuevo, rodeada de amigas, amigos, mucho alcohol y música. Ya en el almuerzo sorprendió al compartió un video con su ex, luego de un 2022 en el que se separaron y tuvieron un mediático cruce que terminó en la Justicia.Con su nuevo look, a puras trencitas, la mamá de Jamaica subió un video donde aparecen al lado del cumbiero y con una frase de deseo. “Año Nuevo, nos tenemos que llevar bien”, escribió, marcando sus intenciones de poner paz al conflicto que mantienen con el papá de su hija.Muy contenta por haber pasado Nochebuena en familia, Tamara Báez compartió una dulce foto de su hija, Jamaica, disfrazada de princesa.Luego de haberse mostrado cerca de su ex, L-Gante, en la reunión familiar que tuvo lugar en su casa, le dedicó a su nena un conmovedor mensaje."Mi hija... Me siento tan orgullosa de completamente todo lo que sos; buena, dulce, educada, tranquila. Sos todo lo que está bien, mi amor"."Mamá siempre va a batallar en contra de quien sea por vos. Feliz Navidad y que sean felices, la vida es una", expresó Tami, antes de fotografiarse con L-Gante, con quien se separó en malos términos por su acercamiento a Wanda Nara, y su hija juntos.